 Bodrum’un tatlı dünyası

Cookie ve kahvenin bir araya geldiği, pembenin sıcak tonlarıyla şekillenen Cookies & Co., üçüncü şubesini Bodrum Merkez Marina’da açtı.

Bodrum’un gastronomi dünyasına yeni bir soluk getiren Cookies & Co., cookie ve kahve tutkusunu kendine özgü bir konseptte buluşturuyor.

Çikolatanın farklı aromaları, özenle hazırlanan tarifler ve modern tasarım detaylarıyla marka, kahve molalarına yeni bir yorum katıyor.

Pembenin yumuşak tonlarıyla öne çıkan estetik çizgisi ise Cookies & Co.’nun sıcak ve samimi atmosferini tamamlıyor.



Antep fıstığı kreması, Kinder ve Ferrero Rocher dolguları, beyaz ve bitter çikolatanın farklı yorumları ve frambuazın hafif ekşi notaları, Cookies & Co.’nun menüsüne çeşitlilik kazandırıyor.

Dışı hafif kıtır, içi yumuşak ve bol dolgulu cookie’ler, sıcak ve soğuk kahve seçenekleriyle buluşuyor. Klasik çikolatalı lezzetlerden farklı tatları denemeyi sevenlere kadar uzanan bu seçki, her damak zevkine hitap eden alternatifler sunuyor.

KAHVE MOLALARININ YENİ ADRESİ

Cookies & Co., pembe tonları, sade detayları ve özenli sunumlarıyla kendine özgü bir atmosfere sahip. Kahve kokusunun taze cookie’lerle buluştuğu bu sıcak ortam, günün küçük molalarına keyif katıyor.

Arkadaşlarla yapılan sohbetler, marina yürüyüşlerinin ardından verilen kahve araları ya da gün içinde kendine ayrılan kısa bir zaman… Cookies & Co., Bodrum’un günlük yaşamına doğal bir şekilde eşlik ediyor.

Bodrum Merkez ve Yalıkavak Çarşı’nın ardından üçüncü şubesini Bodrum Merkez Marina’da açan Cookies & Co., şimdi de İstanbul ve İzmir’e hazırlanıyor. Marka, yeni adreslerinde de cookie ve kahve lezzetlerini misafirleriyle buluşturacak.

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