Programda dikkat çeken başlıklar;

Kırmızı çizgim yok. Çünkü çizgi diyemem, hafif kalır. Kıpkırmızı bir kalemim ve çok kırmızılarım var. Öz saygımı, kendi alanımı koruyorum. Daha az insan, netlik, disiplin önemli.

50 yıldır spor yapıyorum

50 yıldır spor yapıyorum. Kassız olmama ihtimalim yok.

Yardımcımdan bile bir şey istemem

Allah korusun yatalak hasta olmadığım sürece yardımcıma su getir bile demem. Her şeyi kendim yapmayı tercih ederim.

İş güç yok para da bol

Hayatım hakkında "iş güç yok, para da bol, sabahtan akşama kadar spor salonunda" diye, yorumlar yapılıyor. Çocukluğumdan beri böyle bir hayatım olmadı. Hep bir şeyler yaptım. Okudum, çalıştım, ürettim. Hiçbir zaman babadan, kocadan para alayım da, keyfime bakayım demedim.

Bir de sürekli estetik yaptırdığım düşünülüyor. Yüzümde ne botoks, ne dolgu, hiçbir şey yok.

Markam kendi kendine ilerliyor

İş hayatımda çıkardığım markam o kadar kaliteli ve iyi ki kendi kendine ilerliyor. Benim ismimle anılmasını istemiyorum.

Mazhar'la 25 yıldır evliyiz

Mazhar ( Mazhar Alanson ) ile 25 yıldır evliyiz. Kusursuz bir evlilik yoktur. Hâlâ sohbet edebiliyoruz. Bu çok önemli.

Özgürlük çok kıymetli

Özgürlük çok kıymetli. Ama kendi özgürlüğün başkalarının özgürlüğünü rahatsız etmeyecek. Sınırı aşmayacaksın.

Hava atmak için bir şeyler satın almayın. Önce kendinizi sevin.

Savaşa girmeden önce anlamaya çalışın

İnsanlar ne okuduğunu, ne dinlediğini anlıyor. Anlamadan cevap veriyor. Birisi ile duygusal bir savaşa girmeden önce onu anlamaya çalışmalısın. Eğer anlamadan, dinlemeden direkt savaşırsan. Bu iletişim değil monolog oluyor.

Sabah 05:00 uyanır akşam 21:00'de uyurum

Sabah beşte uyanır beş buçukta kardoya ile güne başlarım. Saat 17:00'de akşam yemeği yerim, günü genelde 21:00'de bitirir, uyurum.

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