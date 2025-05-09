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Benne Gerede: Her gün birkaç defa cinsellik olmalı

Uzman Psikolog Esra Ezmeci'nin "Ne Hissettin" programının bu haftaki konuğu Bennu Gerede'ydi.

Benne Gerede: Her gün birkaç defa cinsellik olmalı

Benne Gerede: Her gün birkaç defa cinsellik olmalı

Babam hedoniz biriydi 

Uzman Psikolog Esra Ezmeci " Nasıl bir aileye doğdunuz ? " sorusuna karşılık Bennu Gerede " Dışarıdan bakıldığında herkesin özendiği ama görüldüğü gibi değildi. Ben altı aylıkken New York'a taşındık. Babam 40 yaşından sonra çalışmaya başladı. Doktordu ve bu meslekten para kazanılmayacağını düşünüyordu. Yardım sever biriydi. Fakat narsist tarafı vardı. Kendine aşık, entelektüel, hedoniz biriydi. Alkol ve aldatma vardı. Annem önemli bir aileden gelen bir sanatçı. Korku içinde yaşıyorduk." dedi.

Ezmeci " Neden korku içinde yaşıyorduk " demesine Gerede " Babam kızmasın şiddet olmasın. Masanın üzerindeki bardağı devirdim su döküldü. diye beni aldı balkondan sarkıttı. Böyle tuhaf takıntıları vardı." cevabını verdi.

Benne Gerede: Her gün birkaç defa cinsellik olmalı

HER GÜN BİR KAÇ DEFA CİNSELLİK OLMALI

Uzman Psikolog Esra Ezmeci'nin " 'Sevişirken ölmek istiyorum.' dediniz. Sizce cinsellik haftada kaç kere olmalı ? " sorusuna Benne Gerede " Her gün bir kaç defa" diyerek yanıtladı.

Ezmeci'nin " Bunun için genç partner gerekir" demesine Gerede " Kesinlikle " dedi.

Uzman Psikolog Esra Ezmeci'nin " Oğlunuz kendinden 22 yaş büyük biriyle uzun süre birlikte oldu. Sizin buna yaklaşımınız nasıldı? " demesine Bennu Gerede " Aşk bu yaşı olmaz" cevabını verdi.

Benne Gerede: Her gün birkaç defa cinsellik olmalı

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