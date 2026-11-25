Belçika Reformist Hareket (MR) Partisi Genel Başkanı Georges-Louis Bouchez, Türkiye’de gerçekleştirdiği üst düzey siyasi ve ekonomik temaslarda Türk şirketlerini Belçika’da yatırıma davet etti.

Belçika merkezli HorecaDepot Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman Tanrıkulu’nun öncülüğünde düzenlenen ziyaret programında Ticaret Bakanlığı ile de görüşmeler gerçekleştiren Bouchez, Avrupa’daki yaygın şube ağıyla dikkat çeken Çiğköftem’e Brüksel’de üretim tesisi kurma çağrısında bulundu.

Türkiye ile Belçika arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesine yönelik temaslar hız kazanırken, Belçika Reformist Hareket (MR) Partisi Genel Başkanı Georges-Louis Bouchez, Türkiye’de bir dizi üst düzey görüşme gerçekleştirdi. Siyasi temasların yanı sıra Türk iş dünyasının temsilcileriyle de bir araya gelen Bouchez, Belçika’nın Avrupa pazarına açılmak isteyen Türk şirketleri için önemli yatırım fırsatları sunduğunu belirtti. Belçika merkezli HorecaDepot Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman Tanrıkulu’nun öncülüğünde gerçekleştirilen ziyaret programı kapsamında İstanbul Valisi Davut Gül ve Ticaret Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu ile görüşmeler yapıldı. Görüşmelerde Türkiye ile Belçika arasındaki ekonomik iş birlikleri, karşılıklı yatırımlar ve ticaretin geliştirilmesine yönelik fırsatlar gündeme geldi.

ÇİĞKÖFTEM’E BRÜKSEL’DE FABRİKA KURMA DAVETİ

Türkiye temaslarının iş dünyası ayağında Avrupa’daki güçlü şube ağıyla dikkat çeken Çiğköftem’i de ziyaret eden Bouchez, markanın uluslararası büyüme performansına dikkat çekti. 10 ülkede 505 şubeye ulaşan Çiğköftem’in Avrupa pazarındaki yaygınlığını ve üretim kapasitesini değerlendiren Bouchez, şirketi Brüksel’de üretim tesisi kurmaya davet etti. Çiğköftem Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Güner ve şirket Ceo’ su İbrahim Aktaş Belçikalı heyetin ziyaretinden duydukları memnuniyeti dile getirerek şirketin Avrupa pazarındaki büyümesini sürdürmeyi hedeflediğini söyledi. Güner, “Bugün 10 ülkede 505 şubemiz bulunuyor. Almanya başta olmak üzere Hollanda, Fransa, Belçika, Avusturya, İsviçre, Polonya ve Bulgaristan’daki şubelerimiz yoğun ilgi görüyor. Avrupa’da daha fazla büyümek istiyoruz. Belçika’yı üretim ve lojistik üssü olarak tercih edebiliriz” ifadelerini kullandı.

TANRIKULU, TÜRKİYE İLE BELÇİKA ARASINDA YATIRIM TEMASLARINA ÖNCÜLÜK ETTİ

Belçika'da faaliyet gösteren HorecaDepot’un Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman Tanrıkulu, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla gerçekleştirilen ziyaret programında önemli rol üstlendi. Belçikalı siyasi heyetin Türkiye’de kamu temsilcileri ve iş dünyasıyla bir araya gelmesine öncülük eden Tanrıkulu, Türk şirketlerinin Belçika üzerinden Avrupa pazarındaki faaliyetlerini genişletmesine yönelik temasların da merkezinde yer aldı. Üst düzey siyasi görüşmelerin yanı sıra Çiğköftem gibi Avrupa'da faaliyet gösteren Türk markalarıyla gerçekleştirilen buluşmalar, Türkiye ile Belçika arasında yeni yatırım ve ticaret işbirliklerinin geliştirilmesi açısından önem taşıdı.

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