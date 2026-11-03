 Bekir Aksoy'dan çok konuşulacak karavan açıklaması! Karavan birleştirici değil ayrıştırıcı

Bekir Aksoy ve Elif Özel Bağcı, Nişantaşı City's'de görüntülendi.



Aksoy, "Meşk-i Memnu' diye oyunumuz var. 11 Kasım'da AKM'de olacağız. Yeşilçam dramasını yazdım. Orkestra 30 kişi olacak. Beş oyuncu olacağız ama arkamızda çok büyük ekip var. Yakın zamanda Kadir Abi'yi kaybettik onları da anacağız. Yeşilçam'ın büyük karakterlerini izleyicilere aktarmaya çalışacağız" dedi. Bağcı, "Sahnede insanlar özlediği şarkıları dinleyecek. Seyirciyle interaktif paylaşım olacak" diye konuştu.



GERÇEK OYUNCULAR BUNU YAPMAZ

Dizilerin erken final yapması için Aksoy, "Emeğin karşılığını ne yazık ki alamıyorsunuz. Şartlar biraz tüketime götürüyor. İnsanlar telefonda dikey dizi izliyor. Şu anda insanlar 2-2.5 saatli diziyi izlemiyor. Reklam bütçeleri düşüyor. Hiçbir dizinin bitmesini istemem. Bir arkadaşımın işi bitsin yerine geçeyim diye dilekte bulunmam. Birazda işin içinde kendim ettim kendim buldum oldu" açıklamasını yaptı. Oyuncu, "Dizi içinde oyuncuların en ufak tartışmaları basına sızıyor ve birbirini takipten çıkıyorlar" sözlerine, "Biraz sert olacak ama gerçek oyuncular bunu yapmaz. Gerçek oyuncular bir buluşma olduğunu bilir. Sonradan bu işe girmiş, kulis adabı yaşamamış okullu olmadan, şöhret olma çabası olan insanlar günlük hayatta yaşadığı gibi seti yaşıyorlar. Son derece bizim işimize aykırı ve ters" ifadelerini kullandı.



OYUNCULAR İÇİN KULİS DAHA DEĞERLİ

Sözlerine devam eden Aksoy, "Eskiden tiyatrodan çıktığımızda bir yerde buluşup tüm ekip sohbet ederdik. Bu bağlar kalmayınca dizilerde samimiyetten uzak az paylaşarak çok verim bekleyen işe dönüştü. Bu işi karavanda olmuyor, kulisi olmalı... 'Çiçek Taksi'de Erol Günaydın, Kayhan Yıldızoğlu, Tamer Yiğit, Fatma Girik ve Eşref Kolçak'la aynı kulisi paylaştık. Kulis adabı hayata bakışını değiştiriyor. Düşünsenize Fatma Hanım'ı Instagram'dan çıktığınızı... Sette konfor olacak ama karavan birleştirici değil, ayrıştırıcı... Oyuncular için kulis daha değerli..." açıklamasını yaptı.

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