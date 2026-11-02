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Bebeklerini kucağına almak için gün sayan Gökçe Bahadır ile Emir Ersoy heyecanlarını dile getirdi

Bebeklerini kucağına almak için gün sayan Gökçe Bahadır ile Emir Ersoy heyecanlarını dile getirdi

Bebeklerini kucağına almak için gün sayan Gökçe Bahadır ile Emir Ersoy heyecanlarını dile getirdi

Oyuncu Gökçe Bahadır ve müzisyen eşi Emir Ersoy, Galataport’ta görüntülendi.

 Bebeklerini kucağına almak için gün sayan Gökçe Bahadır ile Emir Ersoy heyecanlarını dile getirdi

İlk kez anne ve baba olmaya hazırlanan çift, bebek heyecanlarını gazetecilerle paylaştı. Baba olacağını öğrenmenin hayatındaki en özel anlardan biri olduğunu söyleyen Ersoy “Hayatımda aldığım en güzel haberlerden bir tanesiydi. İnsan gerçekten çok heyecanlanıyor. Çok heyecanlıydı o an” dedi. Aşerme durumunun olup olmaması hakkında konuşan Bahadır “Hiç öyle büyük aşermelerim olmadı. Şükür hiçbir sorun yaşamadan sağlıklı bir şekilde ilerliyor hamileliğim. Bir tek mevsiminde yeşil erik çekmişti canım, onun dışında belirgin bir aşerme yaşamadım.” dedi.

 Bebeklerini kucağına almak için gün sayan Gökçe Bahadır ile Emir Ersoy heyecanlarını dile getirdi

ÖNCELİĞİMİZ BEBEĞİMİZİ KUCAĞIMIZA ALMAMIZ
Doğumun ardından çalışma hayatına ne zaman döneceği sorulan Bahadır, henüz bir plan yapmadığını söyledi. Bu süreci önceden programlamak istemediğini belirten oyuncu, “İnanın hiçbir fikrim yok. Şu anda bu konularla ilgili konuşmak gerçekten çok zor. Tamamıyla akışındayım. Şu an tek düşüncemiz bebeğimizin sağlıklı bir şekilde dünyaya gelmesi. Önceliğimiz bebeğimizi kucağımıza almamız. Sonrasında da planımızı yapacağız.” dedi.

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