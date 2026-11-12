  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Aynur Polat ve İbrahim Tatlıses'ten işbirliği

Aynur Polat ve İbrahim Tatlıses'ten işbirliği

Aynur Polat ve İbrahim Tatlıses'ten işbirliği

Aynur Polat, söz ve müziği İbrahim Tatlıses’e ait olan “Gelmezsen Gelme” adlı unutulmaz eseri yeniden yorumladı.

 Aynur Polat ve İbrahim Tatlıses'ten işbirliği

Kendine özgü yorumu, güçlü sesi ve sahne enerjisiyle dikkat çeken sanatçı, geçmişten günümüze hafızalara kazınan eserleri yeniden yorumlayarak dinleyicilerine müzik dolu bir yolculuk sunuyor. Daha önce “Esmere” ve “Senin İçin Bu Dünyayı Yakarım” gibi sevilen eserleri yorumlayan sanatçı bu kez de söz ve müziği İbrahim Tatlıses’e ait olan “Gelmezsen Gelme” adlı unutulmaz eseri yeniden hayat verdi. Yorumu dinleyen İbrahim Tatlıses, çok beğendiğini ifade etti.

Aynur Polat ve İbrahim Tatlıses'ten işbirliği

Aynur Polat'ın yeni single çalışması "Gelmezsen Gelme" Özdemir Müzik & DMC etiketi ile cuma günü tüm dijital llatformlarda ve klibi ile Netd Müzik Youtube kanalında yayınlanıyor. Aynur Polat "Geçmişin unutulmaz şarkılarını kendi müzikal dokunuşumla yeniden hayat veriyorum. Hem nostalji yaşatmayı hem de yeni nesil müzikseverlere ulaşmayı amaçlıyorum" dedi.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Ünlü isimler açılışta buluştu
  Magazin

Ünlü isimler açılışta buluştu

Fırat Topkorur'dan Susanlar açıklaması
  Magazin

Fırat Topkorur'dan Susanlar açıklaması

Dilara Talay ile boşanan Berdan Mardini ilk kez konuştu!
  Magazin

Dilara Talay ile boşanan Berdan Mardini ilk kez konuştu!

Bodrum’un tatlı dünyası
  Mekan

Bodrum’un tatlı dünyası

Gelecek nesiller bizi atıklarımızdan tanıyabilir
  Hayatın İçinden

Gelecek nesiller bizi atıklarımızdan tanıyabilir

Petek Dinçöz ve Züleyha Ortak'tan çarpıcı açıklamalar! Bir bölümle ev alan oyuncular var
  Magazin

Petek Dinçöz ve Züleyha Ortak'tan çarpıcı açıklamalar! Bir bölümle ev alan oyuncular var