 Aynur Polat ve İbrahim Tatlıses'ten işbirliği

Aynur Polat, söz ve müziği İbrahim Tatlıses’e ait olan “Gelmezsen Gelme” adlı unutulmaz eseri yeniden yorumladı.

Kendine özgü yorumu, güçlü sesi ve sahne enerjisiyle dikkat çeken sanatçı, geçmişten günümüze hafızalara kazınan eserleri yeniden yorumlayarak dinleyicilerine müzik dolu bir yolculuk sunuyor. Daha önce “Esmere” ve “Senin İçin Bu Dünyayı Yakarım” gibi sevilen eserleri yorumlayan sanatçı bu kez de söz ve müziği İbrahim Tatlıses’e ait olan “Gelmezsen Gelme” adlı unutulmaz eseri yeniden hayat verdi. Yorumu dinleyen İbrahim Tatlıses, çok beğendiğini ifade etti.

Aynur Polat'ın yeni single çalışması "Gelmezsen Gelme" Özdemir Müzik & DMC etiketi ile cuma günü tüm dijital llatformlarda ve klibi ile Netd Müzik Youtube kanalında yayınlanıyor. Aynur Polat "Geçmişin unutulmaz şarkılarını kendi müzikal dokunuşumla yeniden hayat veriyorum. Hem nostalji yaşatmayı hem de yeni nesil müzikseverlere ulaşmayı amaçlıyorum" dedi.

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