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Aylince’nin klibine şampiyon konuk!

Aylince’nin klibine şampiyon konuk!

Aylince’nin klibine şampiyon konuk!

Serdar Ortaç ile seslendirdiği “Romantik Aşk” düetiyle adından söz ettiren Aylince, yine söz ve müziği Serdar Ortaç’a ait olan “Yine Boş” şarkısına klip çekti.

 Aylince’nin klibine şampiyon konuk!

Beykoz Kundura’da gerçekleştirilen çekimlerde Aylince’ye şampiyon köpek Roy eşlik etti. Sanatçıyla kamera karşısına geçen Roy, klibin sürpriz konuğu oldu.

 Aylince’nin klibine şampiyon konuk!

BEYKOZ KUNDURA’DA 80’LER RÜZGÂRI!
60 kişilik ekibin görev aldığı klibin çekimleri tam 12 saat sürdü.

 Aylince’nin klibine şampiyon konuk!

80’li yılların renkli dünyasını yansıtan kıyafetler, dekorlar ve dönemin atmosferine uygun hazırlanan sahneler dikkat çekti.

 Aylince’nin klibine şampiyon konuk!

Aranjörlüğünü Selçuk Şahin’in üstlendiği şarkının mix ve mastering çalışmasını İbrahim Küçükoğlu, klip yönetmenliğini ise Enes Bilal Taşçı yaptı.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
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