 Aylince’nin klibine şampiyon konuk!

Serdar Ortaç ile seslendirdiği “Romantik Aşk” düetiyle adından söz ettiren Aylince, yine söz ve müziği Serdar Ortaç’a ait olan “Yine Boş” şarkısına klip çekti.

Beykoz Kundura’da gerçekleştirilen çekimlerde Aylince’ye şampiyon köpek Roy eşlik etti. Sanatçıyla kamera karşısına geçen Roy, klibin sürpriz konuğu oldu.

BEYKOZ KUNDURA’DA 80’LER RÜZGÂRI!

60 kişilik ekibin görev aldığı klibin çekimleri tam 12 saat sürdü.

80’li yılların renkli dünyasını yansıtan kıyafetler, dekorlar ve dönemin atmosferine uygun hazırlanan sahneler dikkat çekti.

Aranjörlüğünü Selçuk Şahin’in üstlendiği şarkının mix ve mastering çalışmasını İbrahim Küçükoğlu, klip yönetmenliğini ise Enes Bilal Taşçı yaptı.

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