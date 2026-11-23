Organ nakil koordinatörleri ve doktorlardan oluşan AYDA1DETOKS grubu, müzik yolculuğundaki 48. sahnesinde, unutulmaz Türkçe Rock ve Popüler Türkçe şarkılardan oluşan repertuvarı ile 26 Kasım Perşembe günü, Vadiistanbul Jolly Joker’in mekân sponsorluğunda sahne alıyor. Konserden elde edilecek tüm gelir, Türk Böbrek Vakfı’nın Tıp Öğrencileri Burs Fonuna kaynak oluşturacak.

Birbirinden güzel şarkılar, bolca eğlence, sahnede yüksek enerji ve hayatlara dokunan bir iyilik… Hepsi tek bir gecede buluşuyor!

BU GECE, SADECE EĞLENMEK DEĞİL, BİR GELECEĞE DOKUNMAK VAR!

Konserin tüm geliri, Türk Böbrek Vakfı’nın tıp öğrencileri burs fonuna aktarılacak. Böylece gece boyunca söylenecek her şarkı, atılacak her adım ve alınacak her bilet, geleceğin doktorlarının eğitim yolculuğuna destek olacak.

Müzikseverler, sevilen şarkılara hep birlikte eşlik ederken bir öğrencinin eğitimine katkıda bulunmanın mutluluğunu da yaşayacak. Çünkü bazen bir gecelik eğlence, bir gencin geleceğinde unutulmaz bir iz bırakabilir.

Gündüz hastalarına şifa olmak için çalışan organ nakil koordinatörleri ve doktorlar, gece mikrofonu eline alıyor, sahne ışıkları altında müziğin ve eğlencenin dozunu yükseltiyor!

Ayda1Detoks, müzik aracılığıyla iyiliği çoğaltmayı, sosyal sorumluluğu eğlenceyle buluşturmayı ve dayanışmanın gücünü geniş kitlelere ulaştırmayı hedefliyor.

Bu konserin en güzel notası, geleceğe yapılan iyilik olacak!

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.