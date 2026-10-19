Asya: Lisede Türk halk müziği korosundaydım

Müziğin doğallığını, samimiyetini ve usta dokunuşlarını ekranlara taşıyan Ümit Yılmaz ile Doğaçlama, ikinci sezonunun heyecanla beklenen yeni bölümünde Türk pop müziğinin köklü ve güçlü seslerinden Asya’yı ağırlıyor.

Program, müziğin evrensel dilini ve anlık icraların büyülü dünyasını TRT Müzik ekranlarında izleyicilerle buluşturmaya devam ediyor.

Sazıyla, virtüözlüğüyle ve özgün yorumlarıyla tanınan Ümit Yılmaz’ın sunumuyla gerçekleşen Ümit Yılmaz ile Doğaçlama, bu bölümde Asya’nın hafızalara kazınan yorumuna ve düetlere ev sahipliği yapıyor. Türkülerle büyüdüğünü ifade eden Asya, “Türk halk müziğini çok severim. Lise döneminde Türk Halk müziği korosundaydım. Türküleri de çok severim ama sizin bu programda yaptığınız müzik çok başka. Dalımın dışında bir programdı ama her pazartesi kaçırmadan izliyordum.” dedi.

Programda Asya, şarkısı “Neyleyim”i ve “Beni Aldattın”ı Ümit Yılmaz Ensemble eşliğinde seslendirirken; Ümit Yılmaz ile Musa Eroğlu’na ait “Telli Turnam”ı, Neşet Ertaş’tan “Neredesin Sen” ve “Bahçe Duvarı’ndan Aştım” türküsünü yorumladı.



GÖRSEL DÜNYADA İBRAHİM KALIN ETKİSİ

Programın özgün atmosferini tamamlayan en önemli unsurlardan biri olan görsel dünya, bu bölümde de etkisini sürdürüyor. Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın’ın fotoğraf çalışmaları, doğaçlama performanslara eşlik ederek sahnedeki müzikal anlatıyı görsel bir katmanla derinleştiriyor. Kalın’ın objektifinden yansıyan kareler, anın ruhunu destekleyen bir arka plan oluşturarak müzikle görsel sanatlar arasında güçlü bir bağ kuruyor. Müziğin en saf ve en doğal halini keşfetmek isteyenler için Ümit Yılmaz ile Doğaçlama, Asya’nın konuk olduğu yeni bölümüyle Pazartesi saat 20.00’de TRT Müzik’te!

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