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Aslıhan Karalar Viyana Kraliyet davetinde

Aslıhan Karalar Viyana Kraliyet davetinde

Aslıhan Karalar Viyana Kraliyet davetinde

Aslıhan Karalar, Viyana'nın tarihi Palais Pallavicini Sarayı'nda düzenlenen prestijli The Heritage Gala'da Türkiye'yi temsil etti.

 Aslıhan Karalar Viyana Kraliyet davetinde

Romanya Prensesi Sophia Wolkonsky'nin ev sahipliğinde gerçekleşen davete Demet Sabancı da katıldı.

 Aslıhan Karalar Viyana Kraliyet davetinde

'The Enchanted Forest' temalı gecede; kültürel mirasın korunması, gelecek kuşaklara aktarılması ve uluslararası kültürel diyaloğun güçlendirilmesi vurgulandı.

Aslıhan Karalar Viyana Kraliyet davetinde
Davet; H.R.H. Prens Omar bin Faisal, H.R.H. Prenses Ratsimamanga Ralandison Fenosoa, H.R.H. Maharani Sahiba Nivritti Kumari Mewar ve Mecklenburg Hanedanı'ndan Dük Michael zu Mecklenburg gibi kraliyet ve aristokrasi dünyasının seçkin isimlerini bir araya getirdi.

 Aslıhan Karalar Viyana Kraliyet davetinde

Zarafeti ve güçlü duruşuyla gecenin dikkat çeken konukları arasında yer alan Karalar, sanatçı kimliğiyle Türkiye'nin kültürel ve yaratıcı gücünü uluslararası platformda temsil eden genç isimlerden biri olarak öne çıktı.

Aslıhan Karalar Viyana Kraliyet davetindeAslıhan Karalar Viyana Kraliyet davetindeAslıhan Karalar Viyana Kraliyet davetinde

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