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Aslı Sipahi 43’üncü yaşını Chucky’yle kutladı  

Aslı Sipahi 43’üncü yaşını Chucky’yle kutladı  

Aslı Sipahi 43’üncü yaşını Chucky’yle kutladı  

Cemiyet hayatının sevilen isimlerinden Aslı Sipahi, 43’üncü yaşını dostlarıyla birlikte Papermoon’da düzenlenen keyifli bir davetle kutladı.

 Aslı Sipahi 43’üncü yaşını Chucky’yle kutladı  

Harika Güral, Beliz Gündoğdu, Burcu Sedef, Dilek Dilber, Işıl Donat ve Hande Demir’in de aralarında bulunduğu yakın dostlarının katıldığı kutlama, samimi ve neşeli anlara sahne oldu.

 Aslı Sipahi 43’üncü yaşını Chucky’yle kutladı  


Gecenin en dikkat çekici sürprizi ise korku filmi karakteri Chucky temalı doğum günü pastasıydı!

Aslı Sipahi 43’üncü yaşını Chucky’yle kutladı  
Klasik pasta tercihlerinin dışına çıkarak sıra dışı bir seçim yapan Aslı Sipahi, eğlenceli tarzıyla kutlamasına farklı bir hava kattı. Dostlarıyla birlikte yeni yaşını karşılayan Sipahi’nin Chucky’li pastası, gecenin en çok konuşulan ve hafızalarda kalan detayı oldu.

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