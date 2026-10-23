 Aslı Gümüşel: Dolabın boş tarafına bakıp ağlama krizine girdim

Ferda Yıldırım’a yaptığı açıklamalarda mükemmel görünen hayatların ardındaki kırılganlıklara dikkat çeken Aslı Gümüşel, evliliğinin neden bittiği sorusuna “affedemedim” diyerek yanıt veriyor.

ÇALIŞTIM, SEVDİM, YANILDIM, KAYBETTİM, AĞLADIM

Ferda Yıldırım’ın dijital mecrada yayınlanan programına konuk olan Aslı Gümüşel, “Ne Gerek Vardı” adını verdiği kitabında yazdıklarını, hayatının dönüm noktalarını, biten evliliğini, yeniden ayağa kalkma mücadelesini ve iş hayatında başarıya uzanan yolculuğunu tüm samimiyetiyle anlatıyor.

Aslı Gümüşel programda, biten evliliğinin ardından boşanma kararı aldığı dönemde kendisini tükenmiş hissettiğini anlatıyor. O dönemde yaşadıklarını paylaşırken, dolabın boş kalan tarafına bakarak ağlama krizine girdiğini söylüyor.



EVİMİN DAĞINIK ODALARINI GÖRÜN!

“Bittim” dediği noktadan yeniden doğmanın mümkün olduğunu vurgulayan Aslı Gümüşel, yaşadığı ayrılığın ardından kendi prangalarını kırdığını ve iyileşme yolculuğuna başladığını da ifade ediyor.

Her yerde kusursuz hayatların sergilendiğini söyleyen Gümüşel programda, kendi hikâyesini tüm gerçekliğiyle paylaşırken, “gelin size evimin dağınık odalarını gösteriyim” diyerek samimi itiraflarda bulunuyor. Her sene yaptığı Umre ziyaretinin bazı çevreler tarafından eleştirildiğini de ifade eden Aslı Gümüşel, “bu manevi yolculuklar bana iyi geliyor” diyerek eleştirilere yanıt veriyor.



NEDEN ŞEN SOYADINI KULLANMADIM?

“Benimki başarı değil, bir başarısızlık hikâyesi” sözleriyle dikkat çeken Asıl Gümüşel, neden Şen soyadını kullanmadığını, “yere çakıldığım anlar oldu” dediği yaşanmışlıklarını, geçmişte canını yakanları bugün neden “iyikilerim” olarak andığını, başarıları kadar başarısızlıklarını, yanılgılarını, gözyaşlarını, hayatındaki dönüm noktalarını, hayata ve insanlara bakışının zaman içinde nasıl değiştiğini Ferda Yıldırım ile en içten duygularıyla paylaşıyor,

Ferda Yıldırım’ın Aslı Gümüşel ile gerçekleştirdiği samimi, içten itiraflarla ve hayatın içinden önemli mesajlarla dolu bu anlam yüklü sohbeti YouTube kanalından izleyebilirsiniz.

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