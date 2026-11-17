Kubat’ın müzik ve samimi sohbeti buluşturduğu, izleyicilerin severek takip ettiği YouTube programı “Kubat’la Studio14”ün yeni konuğu, yazar Aşkım Kapışmak oldu.

“Amacım şarkıcı olmak değil ama evde bağıra çağıra şarkı söylerim. Bir de Kubat’ın programında!” diyen Kapışmak, esprili sözleriyle buluşmaya renk kattı. Çocukluğunun türkülerini bu kez Kubat’la birlikte söyleyen yazar, izleyicilere farklı bir yönünü gösterdi.

Kubat ve Aşkım Kapışmak, “Odam Kireçtir Benim” ve “Deniz Üstü Köpürür” türkülerinde düet yaptı. “İki düet, bir muhabbet” sloganıyla hazırlanan programda hayata dair sohbet, çocukluk yıllarına uzanan türkülerle buluştu.

Daha önce Beyazıt Öztürk, Mehmet Yalçınkaya, Ahmet Güneştekin ve Ahmet Ümit’i ağırlayan “Kubat’la Studio14”, farklı dünyalardan konuklarını müziğin etrafında bir araya getiriyor. Samimi sohbetleri ve düetleriyle beğeni toplayan program, Aşkım Kapışmak bölümüyle devam ediyor.

“Kubat’la Studio14” bölümleri Kubat’ın YouTube kanalında izlenebilirken, programda seslendirilen tüm şarkılar Spotify’da da dinlenebiliyor.

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