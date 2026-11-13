 Asena’dan ilk kez evlilik itirafı!

Uzun süredir iş insanı Kani Kudu ile birlikte olan ünlü sanatçı Asena, resmi nikâh yaptıklarını ilk kez Hande Aras’ın sunduğu NR1 Magazin programında açıkladı.

NR1 Türk ekranlarında yayınlanan programa konuk olan Asena, özel hayatına ilişkin samimi açıklamalarda bulunurken, Kani Kudu ile evliliklerini de ilk kez kamuoyuyla paylaştı.

Eşinden övgüyle söz eden Asena, “Benim kocam kadından anlıyor. Çok zevkli, çok dürüst” ifadelerini kullandı.

Evliliklerine dair merak edilen soruları da yanıtlayan ünlü sanatçı, “Biz zaten resmi nikâhlıyız. Kendi aramızda nikâhımızı kıydırdık” diyerek dikkat çeken itirafıyla NR1 Magazin’e damga vurdu.

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