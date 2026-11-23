Yönetmen Yeşim Ustaoğlu’nun ödüllü filmi Artakalan, yönetmenin memleketi Trabzon’da sinemaseverlerle buluştu.



Çok sayıda izleyicinin katıldığı gösterimde, filmin başrol oyuncuları Öykü Karayel, Metin Akdülger ve filmin yönetmeni Yeşim Ustaoğlu Trabzonlu sinemaseverlerle bir araya geldi.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.