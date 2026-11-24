Ankara'da iş arama takvimi İstanbul'dakinden farklı işler. Şehrin ritmini büyük ölçüde üniversiteler, kamu kurumları ve sanayi bölgeleri belirliyor. Bu yüzden her ay aynı şansı beklemek doğru olmaz. Bazı aylar kapılar açılıyor, bazı aylar işler yavaşlıyor. Bir kasiyer ile bir sanayi ustası aynı ay iş arasa bile karşısına çok farklı bir tablo çıkıyor. Hangi ayın neye denk geldiğini bilen kişi, başvurularını boşa harcamıyor. Aşağıdaki sıra, bir yılın şehirde nasıl aktığını gösteriyor.

Ocak ve şubat, yeni yıl planlarının yapıldığı aylar. İşyerleri bütçeyi görüyor, kadroyu hesaplıyor. Ostim ve Sincan gibi sanayi bölgelerinde usta, operatör ve depo çalışanı arayışı bu dönemde hareketleniyor. Tatilden dönmeyen birkaç kişi de boşluk açıyor. Sabırsız olma, ilanlar bir anda değil yavaş yavaş çoğalıyor. CV'ni ocağın ilk haftasında güncellemek iyi bir başlangıç, çünkü ilk ilanlar geldiğinde hazır olmak aradaki farkı yaratıyor. Sanayi bölgelerine servisle gidiliyorsa, servis güzergahını da ilandan öğrenmek gerekiyor. Mart ile mayıs arası, yeni şubelerin ve restoranların dönemi. Kızılay, Tunalı ve Çankaya tarafında garson, kasiyer, şef yardımcısı ilanları artıyor. Hava ısınınca dışarıda yeme içme çoğalıyor, mekanlar kadrosunu tamamlıyor. Sabah erken açan yerler ile akşam geç kapananlar farklı vardiya düzeni istiyor, ilanı okurken

buna bakmak gerekiyor. Bu aylarda kısa süreli denemeye açık olmak işe girişi hızlandırıyor. Bir haftalık denemeden sonra kalıcı kadroya geçenler de oluyor, o yüzden ilk günü ciddiye almak gerekiyor.

Haziran ile ağustos arasında şehir boşalıyor. Öğrenciler memleketine gidiyor, kafeler, kırtasiyeler ve yurt çevresindeki lokantalar işlerin azaldığını hemen hissediyor. İlk bakışta bu kötü haber gibi duruyor ama kalan ekibi tamamlamak isteyen yerler de var. Mesela yaz aylarında Ankara'daki iş ilanlarına bakan biri, kafe, kırtasiye ve market gibi yerlerin vardiya boşluğunu kapatmak için ilan verdiğini görebilir. Rakip azaldığı için başvuru yapan kişi çoğu zaman daha kolay fark ediliyor. Yazın toplu taşıma seferleri azalabildiği için ulaşımı kolay semtlerdeki ilanlar da öne geçiyor.

Eylülde üniversiteler açılıyor ve şehir bir anda doluyor. Öğrenci nüfusu geri dönünce kafeler, yurt çevresindeki lokantalar ve kırtasiyeler yeniden personel arıyor. Kızılay'dan Çankaya'ya, Tunalı'dan Bahçelievler'e uzanan hatta öğrenciye hitap eden yerler sezonu açıyor. Yarı zamanlı iş arayan öğrenciler de aynı anda piyasaya çıkıyor, yani rekabet artıyor. Bu dönemde tecrübeni ilk cümlede yaz. Sahada çalışmış olmak, başvuruyu kalabalığın içinden çıkaran bilgilerin başında geliyor. Kasım ve aralıkta mağazalar yılbaşı kampanyalarına hazırlanıyor, geçici personel ilanları çoğalıyor. Bu ilanların bir kısmı sezon sonunda kalıcı kadroya dönüşebiliyor. Bu ilanlarda çalışma saatleri genelde uzun oluyor, o yüzden hafta sonu vardiyasını baştan netleştirmek gerekiyor. İşin Olsun gibi ilan sitelerinde yayın tarihlerine bakarak hangi ayda hangi meslekte hareketlenme olduğunu kendin de izleyebilirsin. Bir yıl boyunca not alırsan, sonraki yılın takvimini kendin çıkarmış olursun.

Ankara'da işe giren, en çok ilan gören değil, takvimi doğru okuyan oluyor.

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