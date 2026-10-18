Yiğit Eryendi'nin "Turned Angels" koleksiyonu Valencia'da

Moda tasarımcısı Yiğit Eryendi, 'Turned Angels' adlı couture koleksiyonunu İspanya'nın Valencia kentinde moda tutkunlarının beğenisine sundu.

İzmir Fashion Week iş birliğiyle gerçekleştirilen defile, Ümit Temurçin'in uluslararası moda projeleri platformu ut.project iş birliğiyle hayata geçirildi.

Haute couture anlayışını avangart estetikle buluşturan koleksiyon; heykelsi formları, güçlü silüetleri ve özgün tasarım diliyle dikkat çekti.

Defilenin koreografisi, moda dünyasının deneyimli isimlerinden Akif Örük tarafından hazırlandı.

Örük'ün yaratıcı sahne kurgusu, tasarımların etkileyici atmosferini güçlendirdi.

'Turned Angels', İzmir Fashion Week ve ut.project iş birlikleriyle Türk modasının uluslararası görünürlüğüne katkı sağlayan önemli bir buluşma oldu.