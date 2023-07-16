Ünlülerin Bodrum çıkarması

Ünlü oyuncular Birce Akalay, Nesrin Cevadzade ve Fırat Çelik, bir organizasyon için geldikleri Bodrum’da bir otelin plajında görüntülendi. Tek başına denize giren Fırat Çelik, denizde tanıştığı bir kadınla arkadaş olup, yarım saat sohbet etti.

Milliyet'ten Umut Ünver'in haberine göre; Bir organizasyon için Bodrum’a gelen Birce Akalay, Nesrin Cevadzade ve Fırat Çelik, önceki gün Torba'da yer alan bir otelin plajında objektiflere takıldı.


Arkadaşlarıyla denize girmeyi tercih eden Nesrin Cavadzade, dubalara yaslanarak güneşlendi. Tatilde enerji depolayan güzel oyuncu, fit haliyle dikkat çekti.


DENİZDE KOYU SOHBET!

Fırat Çelik, deniz içerisinde tanışıp arkadaş olduğu kadın ile yarım saat sohbet etti.


ŞAPKASI DİKKAT ÇEKTİ

Bodrum'un keyfini çıkaran bir diğer ünlü Birce Akalay oldu. Denize yalnız giren oyuncunun şapkası dikkatlerden kaçmadı.

 

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Birce AkalayNesrin CevadzadeFırat Çelik

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