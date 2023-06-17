Ünlü şarkıcı İrem Derici sevgilisi Atakan Işıktutan ile Bodrum tatilinde

Milliyet'ten Umut Ünver'in haberine göre; Şarkıcılık kariyerinin dışında özel hayatıyla da adından sıkça söz ettiren İrem Derici ile eski 'Survivor' yarışmacısı Atakan Işıktutan'ın aşkı doludizgin devam ediyor.



Yoğun geçen sezonun yorgunluğunu atmak için rotasını Ege'ye çeviren 36 yaşındaki popçu, kendisinden yedi yaş küçük olan sevgilisi ile tatil sezonunu açtı.

YALIKAVAK'TA GÖRÜNTÜLENDİLER

Yakın arkadaşlarının doğum günü için Bodrum’a gelen ünlü çift, önceki gün Yalıkavak’taki Xuma Beach’te objektiflere yansıdı.



İREM GÜN BOYU GÜNEŞLENDİ

Öğle saatlerinde mekana gelen şarkıcı, günün tamamını şezlongta geçirmeyi tercih etti. Atakan Işıktutan ise yalnız başına denize girdi.



Neşesinin bir hayli yerinde olduğu gözlenen Derici, tatilden kareleri art arda Instagram hesabından takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi.