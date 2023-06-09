Ünlü oyuncu Rabia Soytürk sezonu böyle açtı 09.06.2023 00:20 Ünlü oyuncu Rabia Soytürk, yaz sezonunu Bodrum'da böyle açtı. İşte haberin detayları... Milliyet'ten Umut Ünver'in haberine göre; Kanal D'de ekrana gelen 'Veda Mektubu' dizisinde rol alan Rabia Soytürk, bir derginin röportajı için Ruins Bodrum'da objektif karşısına geçti. Oyuncu, plajda birbirinden eğlenceli kareler verdi. Neşeli haliyle dikkat çeken Soyürk, daha sonra deniz ve güneşin tadını çıkardı. HABERİN TAMAMINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN Rabia SoytürkVeda Mektubu