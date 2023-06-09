Ünlü oyuncu Rabia Soytürk sezonu böyle açtı

Milliyet'ten Umut Ünver'in haberine göre; Kanal D'de ekrana gelen 'Veda Mektubu' dizisinde rol alan Rabia Soytürk, bir derginin röportajı için Ruins Bodrum'da objektif karşısına geçti.

Oyuncu, plajda birbirinden eğlenceli kareler verdi.

Neşeli haliyle dikkat çeken Soyürk, daha sonra deniz ve güneşin tadını çıkardı.