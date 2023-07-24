Ünlü oyuncu Hatice Şendil'in kusursuz fiziği beğeni topladı

Miliyet'ten Umut Ünver'in haberine göre; Hatice Şendil, önceki gün Bodrum, Gündoğan’daki evlerinin iskelesinde görüntülendi.

Erken saatlerde yürüyüş yapan oyuncu, tempoyu arttırıp koşmaya başladı. Spor saatinin ardından iskeleye çıkarak güneşlenen Hatice Şendil bir yandan da kitap okudu.

KUSURSUZ FİZİK

Şendil’in kusursuz fiziği beğeni topladı.

2008 yılında 'Kurtlar Vadisi' dizisiyle oyunculuğa başlayan ve sonrasında 'Karadağlar', 'Dila Hanım', 'Kaderimin Yazıldığı Gün', '^Yüksek Sosyete', 'Uyanış: Büyük Selçuklu' gibi yapımlarda rol alan Hatice Şendil son olarak Fox Tv'de yayınlanan İyilik dizisiyle izleyicisinin karşısına çıkmıştı.



Ünlü oyuncunun yıllar içindeki değişimi geçtiğimiz aylarda gündem olmuştu.



ÖNCEDEN DAHA GÜZELDİ!

Yüzündeki değişime 'Yanaklarına ne oldu?', 'Aşırı estetik dolgu botoks yaptırmış', 'Önceden daha güzeldi' gibi yorumlar yapılmıştı.



Hatice Şendil, geçtiğimiz günlerde sosyal medya üzerinden paylaştığı video ile yeniden gündem oldu.

Ünlü oyuncu 'Günaydın' notu düşerek sabah rutinini paylaştı.