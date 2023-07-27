Ünlü model Aysun Kayacı yıllar sonra ortaya çıktı

27.07.2023 10:12

Mankenliğe 15 yaşında fuarlarda stand görevlisi olarak başlayan, 1997'de katıldığı güzellik yarışmasında üçüncü seçilen, daha sonra oyunculuk kariyerine adım atan Aysun Kayacı, Ekim 2012'de Efe Kapancı ile evlendikten sonra Londra’ya yerleşmişti. Eski model ve oyuncu, geçen yıl olduğu gibi bu yaz da Bodrum'da masmavi denizin ve güneşin tadını çıkardı.