Ünlü iş adamına bir erişim engeli kararı daha

Patronlar Dünyası’nda, Ensari Deri'nin sahibi Muhammet Nuri Ensari'nin, seçimler öncesi Youtube'da çektiği videolarla gündeme gelen Muhammed Yakut'un finansörü olduğu iddiası ile savcılık tarafından "şüpheli" sıfatıyla ifade verildiği yazılmıştı.

Sacitaslan.com'da yer alan habere göre; Muhammet Nuri Ensari habere ve kendisiyle ilgili yapılan diğer tüm haberlere Bakırköy 4.Sulh Ceza Hakimliği’ne başvurarak erişimin engellenmesini talep etmişti. Hakim de, Muhammet Nuri Ensari hakkında soruşturma bulunmadığını gerekçe göstererek, haberler hakkında erişimi engelleme yasağı getirdi.

Basın ve ifade özgürlüğünü kısıtlayan bu karar ile ilgili olarak, yapılan habere karşı ise Muhammed Nuri Ensari Bakırköy 2. Sulh Ceza Hakimliğine başvurdu, mahkeme bu talebini reddetti. Ancak itiraz makamı olan Bakırköy 3 Sulh Ceza Hakimliği, Nuri Ensari’nin itirazını kabul ederek erişimin engellenmesine dair habere erişimin engellenmesine ve içeriğin yayından kaldırılmasına karar verdi.

Muhammet Nuri Ensari, Muhammed Yakut olayı ile bir ilgisinin bulunmadığını, magazinci Can Tanrıyar ile de 2 yıldır bir araya gelmediğini söylese de savcılık dosyasında Nuri Ensari’nin 9 Haziran 2022 tarihine kadar irtibatlı olduğu tespit edildi.

Yine dosyadaki tanıklardan birinin “Muhammet Nuri ENSARİ şirketinin borsaya açılacağını, kendisiyle ilgili olumsuz haberleri temizlemesini, olumlu haber yapmasını ve yaptırmasını magazinci Can TANRIYAR'a söylemişti. Borsada vurgun yapmam gerekiyor, demişti.” şeklindeki beyanı tutanaklara geçti.

NİYE ORTAYA ÇIKMIŞTI MUHAMMET NURİ ENSARİ- MUHAMMED YAKUT İLİŞKİSİ?

Paparazziliğe soyunan Yakut, bir videosunda saygın iş insanları ve Muhammet Nuri Ensari’nin vefat eden abisinin eşinin ilişkilerini anlatmasının altında aslında davalara konu olan bir miras davası olduğu konuşulmaya başlamıştı ...

Şimdi ise ;

Kırmızı bülten ile İnterpol tarafından dünyanın her yerinde aranan Muhammed Yakut ise İspanya’da yakalandı, uluslararası adli işlemlerin tamamlanmasının ardından Türkiye’ye iade edilecek. Biz de bu üçlünün yaptıkları ya da yapmaya planladıkları işlerin, devlet makamları tarafından ortaya çıkarılmasını ve adaletin yerine gelmesini bekliyor olacağız.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Muhammed Yakut'un sosyal medyadaki video paylaşımlarına ilişkin soruşturma başlatıldı. Bu kapsamda, magazinci Can Tanrıyar'ın, Muhammed Yakut'a video paylaşımlarında kullanılmak üzere bilgi, belge, fotoğraf aktarımında bulunduğu, şüphelilerin video paylaşım süreci ve öncesinde birlikte hareket ettiklerine yönelik tespitler bulunduğu kaydedildi. Ayrıca Tanrıyar'ın, Muhammed Yakut ile "fikir ve eylem birliği içerisinde bir başka kişiye yönelik nitelikli yağmaya teşebbüs eyleminde bulunduğu" iddia edildi. Bu tespitler sonrasında savcılığın talimatı üzerine Can Tanrıyar Beşiktaş'taki evinden gözaltına alınmış ve ardından tutuklanmıştı.