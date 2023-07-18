Ünlü çift Şevval Şahin ile Murat Kazancıoğlu denizde kavga etti

18.07.2023 10:14

2018 Türkiye Güzeli Şevval Şahin ve sevgilisi Murat Kazancıoğlu, Bodrum'a tatile gittiler. Birlikte ünlü bir plajda görüntülenen ikili, yaşadıkları romantik anların ardından bilinmeyen bir sebepten dolayı gerildiler. O anlar, kameralara yansıdı.