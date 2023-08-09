Ünlü çift Serkan Keskin-Meriç Aral çifti Bozburun'da ön balayında!

Milliyet'ten Umut Ünver'in haberine göre; Uzun süredir aşk yaşayan Meriç Aral (34) ile Serkan Keskin (45), nikâh masasına oturmaya hazırlanıyor. Güzel oyuncu, evlilik teklifine 'evet' dediği meslektaşı ile Marmaris Bozburun'da görüntülendi.



MARMARİS'TE TATİL

Dünyaevine girmek için hazırlanan ikili, önceki gün Marmaris Bozburun'da objektiflere yansıdı.

Deniz keyfi yapan aşıklardan Keskin, basın mensuplarına görüntü vermek istemedi. Sevgilisi şezlonguna geçip bikinisini değiştirirken, Keskin bir süre daha suda kalmaya devam etti.



GÖZDEN KAYBOLDU

Kameralara yakalanmama uğraşının boşuna olduğunu fark eden Keskin, başka bir iskeleden çıkıp, hızla gözlerden kayboldu.

GÖBEĞİNİ KAPATTI

Oyuncu çift, akşam saatlerinde güneşlenmeyi tercih etti. Bu sırada Keskin'in, havlusuyla göbeğini kapatması dikkat çekti.