Ünlü çift Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım Bodrum'da aşka geldi

Pınar Deniz, 7 Mayıs'ta yayınlanan 63'üncü bölümü ile sezon finali yapan 'Yargı'da, 'Ceylin' performansıyla alkış alıyor. Yoğun geçen sezonun yorgunluğunu atmak için tatile çıkan güzel oyuncunun, meslektaşı Kaan Yıldırım'la aşkı doludizgin devam ediyor. Bodrum'da tatil yapan mutlu çift, konakladıkları otelin plajında aşka gelerek düşman çatlattı.

Milliyet'ten Umut Ünver'in haberine göre; Havalar ısınmasıyla birlikte ünlüler da rotasını tatil bölgelerine çevirdi. Bu isimlerden biri de Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Yargı'nın yıldızı Pınar Deniz oldu. 29 yaşındaki güzel ile sevgilisi Kaan Yıldırım (36), tatil sezonunu açtı.


Önceki gün Bodrum Demircikoy’daki Amanrüya Hotel'in plajında görüntülenen oyuncu çift, deniz ve güneşin tadını doyasıya çıkardı.


ROMANTİK ANLAR

Deniz’in güneşlendiği sırada ayak ucuna oturan Yıldırım, sevgilisini öpmelere doyamadı. Şezlongta sevgilisinin ayaklarıyla oynayıp, masaj yapan oyuncunun bu halleri objektiflere yansıdı.

Denize girmek için iskelenin ucuna gelen aşıklar, birbirlerine sarılıp renkli görüntüler sergiledi.


ESTETİK ATLAYIŞ

Denize estetik atlayış yapmak isteyen Kaan Yıldırım, Pınar Deniz’den telefonla kendisini görüntülemesini istedi. Oyuncunun kendisine has atlayış şekli dikkat çekti.


FİT PINAR

Kaan Yıldırım’ın ardından iskeleden kendini Ege'nin serin sularına bırakan Pınar Deniz, yoğun geçen sezonun yorgunluğunu attı.


Doğal güzelliği ile adından söz ettiren genç oyuncunun formda götüntüsü dikkat çekti.

 

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Pınar DenizKaan Yıldırım

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