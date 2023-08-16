Ünlü çift Oktay Çubuk ile Melissa Gizem aşka geldi!

Hürriyet'ten Deniz Boy'un haberine göre; Oyuncu Oktay Çubuk, sevgilisi Melissa Gizem ile Çeşme’de. Önceki gün Çeşme'de bir beach'e gelen çift, yüzmek yerine köpekleriyle vakit geçirdi.

Can dostlarını öpücüklere boğduktan sonra birbirleriyle de öpüşüp sarılarak romantizm dolu görüntülere imza attılar. Melissa Gizem çektikleri pozlara bakıp bol bol güldü.