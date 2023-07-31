Ünlü çift Nurgül Yeşilçay ile Necati Kocabay aşka geldi

Miliyet'ten Umut Ünver'in haberine göre; Nurgül Yeşilçay, yapımcı sevgilisi Necati Kocabay’la tatile çıktı. Önceki gün Bozburun’da teknelerinin üzerinde görüntülenen oyuncu aşka geldi. Sevgilisi Necati Kocabay’ı öpen Yeşilçay’ın teknenin neşe kaynağı oldu.



FİT HALİ DİKKAT ÇEKTİ

Esprileriyle sevgilisinin yanı sıra teknede hazır bulunan arkadaş grubuna da kahkahalar attıran oyuncu, fiziğiyle dikkat çekti. Nurgül Yeşilçay ve Necati Kocabay’ın gözlerden uzak seçtiği görülürken kaldıkları alanın, kara yolunun olmadığı öğrenildi.



Doğa ve hayvanlarla çevrili alanda kafasını dinleyip, sezon yorgunluğunu atmaya çalışan Yeşilçay’ın neşesine diyecek yoktu. Görüntülendiğini fark eden oyuncu, gazetecilere eliyle kalp işareti yaparak sempatik hareketler yaptı.