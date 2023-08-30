Ünlü çift İrem Sak ile Furkan Korkmaz denizde aşka geldi

Hürriyet'ten Deniz Boy'un haberine göre; İrem Sak, sevgilisi Furkan Korkmaz ile Çeşme’de görüntülendi. Kendisini çeken gazetecileri kendi telefonu ile çekerek sevgilisine gösteren Sak, uzun süre şezlongundan kalkmadı.



Sevgilisi Korkmaz arkadaşları ile denize girerken Sak da yan tarafta oturan arkadaşlarının yanına giderek uzun süre sohbet etti. Akşama doğru denizde olan sevgilisinin yanına doğru gitmek için kalkan Sak, gazeteci var mı diye etrafına baktı.



DENİZDE AŞKA GELDİLER

Sak, sevgilisi Korkmaz'a sarılarak öptü. İkili, suyun içinde voleybol oynadı. Çift, daha sonra basketbol antrenmanı yaparak uzun süre denizde kaldı. Sak ile arkadaşları kendilerini çeken gazetecilere deniz içerisinde durup durup baktılar.