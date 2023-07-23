Ünlü çift Gökçe Bahadır ile Emir Ersoy'un deniz keyfi

Milliyet'ten Umut Ünver'in haberine göre; Kızılağaç'ta yaptırdıkları yeni evlerinin tadilatı sebebiyle kulübe de kalan Gökçe Bahadır ile Emir Ersoy, önceki gün denize indi. Ancak ikilinin Yalıçiftlik'teki deniz keyif kısa sürdü.



Oyuncu ve müzisyen eşi, 20 dakika plajda kaldı. Kısa süre sonra eşyalarını toplayıp tadilatta olan evlerinin yolunu tutan çift, günün tamamını evlerinde geçirdi.

ÇALIŞANLARA YARDIM ETTİLER

Evin tüm işleriyle yakından ilgilenen Gökçe Bahadır ve Emir Ersoy'un, tadilat işini yapan çalışanlara da yardım ettiği görüldü.