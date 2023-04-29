Uçankuş'un sahibi Can Tanrıyar hakkında flaş gelişme

Uçankuş TV'nin sahibi magazinci Can Tanrıyar hakkında sosyal medyada yayınladığı videolarla gündem olan Muhammed Yakut'a bilgi, belge, fotoğraf aktararak birlikte hareket ettiği gerekçesiyle başlatılan soruşturma çerçevesinde çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Tanrıyar 3 gün süren gözaltı süresi sonucunda bugün savcılığa getirildi. Savcılık sorgusunun ardından ‘yağmaya teşebbüs, kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme’ suçlamasıyla sevkedildiği nöbetçi sulh ceza hakimligince tutuklandı.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından şüpheli Muhammed Yakut'un sosyal medyadaki video paylaşımlarına ilişkin soruşturma başlatıldı. Bu kapsamda, şüpheli Hüseyin Can Tanrıyar'ın Muhammed Yakut'a video paylaşımlarında kullanılmak üzere bilgi, belge, fotoğraf aktarımında bulunduğu, şüphelilerin video paylaşım süreci ve öncesinde birlikte hareket ettiklerine yönelik tespitler bulunduğu kaydedildi. Ayrıca şüpheli Tanrıyar'ın, Muhammed Yakut ile birlikte fikir ve eylem birliği içerisinde bir başka kişiye yönelik "Nitelikli Yağmaya Teşebbüs" eyleminde bulunduğu iddia edildi. Bu tespitler sonrasında savcılığın talimatı üzerine Can Tanrıyar, Beşiktaş'taki evinden gözaltına alınmıştı. Tanrıyar'ın evinde yapılan aramada, Muhammed Yakut'a el yazısı ile yazılmış bilgi ve belgeler ele geçirildi.



İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan Tanrıyar, bugün akşam saatlerinde Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi. Adliyede savcılığa çıkarılan Tanrıyar, "örgüt kurmak ve yönetmek" ve "nitelikli yağmaya teşebbüs" suçlarından tutuklanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Tanrıyar çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Uçankuş TV'nin sahibi Tanrıyar, kanaldaki 80 çalışanının parasını ödememiş ve birçok çalışanını mağdur etmişti. (Medyaradar)