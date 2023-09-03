Teoman emekli mi oluyor? İşte şarkıcıdan açıklama!

Milliyet'ten Umut Ünver'in haberine göre; Rock müziğin sevilen ismi Teoman, önceki gün Bebek’te bir mekanda tek başına otururken objektiflere takıldı. Mekan çıkışı gazetecilerle sohbet eden şarkıcı, yoğun konser temposundan yorulduğunu söyledi.



"Konser programımı azaltacağım" diyen 55 yaşındaki Teoman, "Ağustos ayında 10 tane konser verdim, çok yoruldum. Bundan sonra daha az konser vereceğim. Kendime yarı emekli diyorum ya sürekli böyle... Spor yapacağım bundan sonra, bugün yürüyüşlere başladım. Kötü alışkanlıklarımı azaltıyorum. Hayatla ilgili önemli planlarım var" şeklinde konuştu.



BENİM PEK BİR ŞEYE İHTİYACIM YOK

Şarkıcı, "Bu karara nereden vardınız?" sorusuna şu yanıtı verdi: "Benim neye ihtiyacım var' diye düşünüyorsun, ben ne istiyorum diye düşünüce insan bazen gereğinden fazla şeylere sahip olmak istiyor, benim pek bir şeye ihtiyacım yok. Birazcık çalışmaya ihtiyacım var, o beni iyi hissettiriyor, faydalı olduğumu düşünüyorum falan. On tane konser verince konserler anlamsız gelmeye başlıyor, 'ne yapıyorum ben' diyorum. Onun yerine az konser verip bol spor yapayım, kendime bakayım, kitap okuyayım gibi planlarım var. Annem baya yaşlandı, onunla zaman geçiriyorum. Akraba ziyaretleri, arkadaşlar falan derken zaman geçiyor. Üretimle de alakam yok zaten. Dediğim yarı emeklilik moduna geçtim."



SAHNEYE ÇIKMAK YORUCU BİR ŞEY

"Sezen Aksu'nun sahneleri bırakmasını anlayabiliyorum" diyen Teoman, "Sahneye çıkmak fiziksel olarak psikolojik olarak yorucu bir şey. İhtiyacı da yok zaten. Çok güzel bir kariyeri oldu. Şimdi keyfine bakmak zamanıdır Sezen’in" ifadelerini kullandı.

Mustafa Sandal’la Uzi arasında yaşanan sahneye kriziyle alakalı sorulara, "Kim isterse benden sonra çıkabilir. Benim öyle bir şeyim yok. Hatta bana sordukları zaman benden sonra biri çıksın diyorum ben" cevabını verdi.