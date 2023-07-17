Taksi bulamayınca minibüse binen Mahsun Kırmızıgül'e şok iş teklifi

Hürriyet'ten Deniz Boy'un haberine göre; Şarkıcı ve yönetmen Mahsun Kırmızıgül'ün, geçtiğimiz günlerde İzmir Çeşme'de çıkacağı program öncesi taksi bulamayınca minibüse binmişti. Ünlü sanatçının, minibüste yolculara 20 dakika boyunca halk konseri vermesi çok konuşulmuştu. Kırmızıgül, sosyal medyada gündem olan görüntülerin ardından dikkat çeken bir açıklamaya imza attı.



Bu sezon Çeşme Günay Restaurant ile anlaşan Mahsun Kırmızıgül, hafta sonu bir kez daha mekanda müzikseverlerle buluştu.

Müziğe ilk başladığı zamanlarda çekilen kliplerinin başarı hikayesini anlatan ünlü şarkıcı, “Futbolda nasıl antrenörler varsa bizde de yapımcılar var” diyerek, hem Hilmi Topaloğlu’nu hem de kendisini dinlemeye gelen Yılmaz Vural hocayı dolaylı yoldan övdü.



ÇEKİNİRDİM AMA ÇOK SATARDI

Benim müzik dünyasına ilk girdiğim zamanlar, kliplerimin fikirleri yapımcı büyüğümüz Hilmi Topaloğlu’ndan gelirdi. İlginç senaryolar düşünürdü ve söylediği şekilde çekerdik klipleri. Ben çekinirdim ama sonrasında albümlerimin hepsinde yüksek satışlar olurdu.

O GÜNDEN SONRA İŞ TEKLİFİ GELDİ

Geçtiğimiz günlerde Çeşme konseri sonrası minibüse binerek seyahat eden ve araçta şarkı söylerken çekilen videosu gündem olan sanatçı, “O günden sonra bana iş teklifi geldi. 'Bizim dolmuş hattında çalış' diye istekte bulundular” diyerek gecenin esprisini yaptı.