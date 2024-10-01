Premium içecek markamızla ‘sanatsal ruhlara’ hitap ediyoruz

* İlk iş hayatınız ne zaman, nasıl başladı?

Okul yıllarında yaz döneminde amcamın matbaasında çalışarak iş hayatına başladım. Genç yaşlarda çalışmak bana öz disiplin ve karar alma yetisi kazandırdı. 2003 yılında aile şirketimizden ayrılıp İstanbul’da bir matbaada grafik tasarım alanına geçiş yaptım. Bu dönem iş dünyasında kendimi daha da geliştirme fırsatı yakalamamı sağladı. Hem teknik bilgi hem de yaratıcılık gerektiren bir alanda çalışmak sektöre dair yeni bir bakış açısı kazanmama sebep oldu. 2005 yılında bugün eşim olan Mehtap Hanım ile birlikte "Gür Etiket Matbaa Hizmetleri"ni kurduk. O zamandan bu yana sektörde kendimizi geliştirerek ve yeniliklere adapte olarak büyüdük. "Gür Etiket" sadece bir iş değil bizim için aynı zamanda bir tutku haline geldi.

* Farklı bir alana yatırım yapma fikri nasıl ortaya çıktı?

2019 yılına kadar etiket ve matbaacılık sektöründe çeşitli yatırımlar yaptık. 2020 yılının başlarında yeni bir arayışa girdim. O dönemde sanatsal ruhlara öncülük eden kokteyl sektörüyle ilgili global bir marka olan "Avantgarde Spirits Company" ile görüşmelere başladık. Bu görüşmeler, iş hayatımda yeni bir kapı açtı. Pandemi süreci işlerimizi zorlaştırmış olsa da 2022 yılında "Classic Spirits" adını verdiğimiz yeni markamızı kurarak sektöre adım attık. Karşılaştığımız zorluklar bizi daha da güçlendirdi ve yeni hedefler belirlememize vesile oldu.

ÜRETİMİMİZİ KÖLN'DE YAPIYORUZ

* İçki sektörüne girmeye nasıl karar verdiniz?

İçki sektörüne geçişimiz sadece yerel değil uluslararası bir deneyime dayandı. 2013 yılından beri Almanya’da bulunan bir fabrika 13 farklı kokteylin üretimini gerçekleştiriyor. 2020 yılında bu fabrika, içki portföyünü genişleterek cin, votka, scotch ve bourbon gibi farklı türlerde üretim yapmaya başladı. Bu süreçte etiket tasarım işlerini biz alarak markanın görsel kimliğini oluşturduk ve geliştirdik. Bu işbirliği global pazardaki kalite standartlarını ve yenilikçi yaklaşımları öğrenme fırsatı sundu. Hem tasarım hem de üretim aşamalarında aktif rol almam "Classic Spirits"in kuruluşuna da ilham kaynağı oldu.

KALİTE STANDARTLARIMIZ YÜKSEK

* Hangi marka adı altında hangi hizmetleri veriyorsunuz?

Markamız premium içki serisi olarak cin ve votka. Uluslararası alanda elde ettiğimiz başarı her geçen gün markamızın itibarını güçlendiriyor. Ayrıca scotch ve bourbon içkilerini de portföyümüze katmak için tüm hızıyla çalışmalarımıza devam ediyor. Hedefimiz 2025 yılının ilk aylarında bu içkileri "Classic Spirits" ailesine dahil ederek ürün yelpazemizi daha da genişletmek.

* Üretimi nerede yapıyorsunuz?

Üretimimizi Almanya’da Köln'de gerçekleştiriyoruz. Almanya, Avrupa’nın içki üretiminde en sert kurallara sahip ülkelerinden biri. Kalite standartları son derece yüksek.

KULLANDIĞIMIZ BUĞDAYI FRANSA'DAN İTHAL EDİYORUZ

* Üretimde nelere önem veriyorsunuz?

Kullandığımız buğdayı Fransa’dan ithal ediyoruz. Bu ürünlerimizin kalitesini artıran önemli bir adım. Votka üretiminde buğdayı beş kere distile ederken, cin üretiminde bu süreci üç kere gerçekleştiriyoruz. Bu yüksek distilasyon sayısı, içkilerimizin saflığını ve lezzetini artırarak, benzersiz bir tat profili oluşturmamıza olanak tanıyor.

* Alkol sektöründeki markalarınızın isimleri nedir?

Avantgarde Spirits markası, çeşitli ürün konseptlerine hizmet vererek tek bir marka adı altında toplanmıştır. Bu yapı sunduğumuz kaliteli içkilerin çeşitliliğini ve marka bütünlüğünü güçlendiriyor. Müşterilerimize farklı tat ve deneyimler sunuyoruz.

MARKA NEW YORK'TA DOĞDU

* Peki "Avantgarde Spirits" markasının doğuş hikayesi nasıl?

2012 yılında Manhattan'da barda oturan bir adamın, başlangıçta herkese çılgınca gelen bir fikri olarak ortaya çıkmış. Fikrin ana teması klasik kokteylleri yeniden popüler hale getirmek olsa da bunu yaparken her zaman aynı tadı ve yüksek kaliteyi sağlamak, asla taviz vermemek. "Avantgarde Spirits" kurucusu ve fikrin doğduğu barın sahibi markanın ürünlerin geliştirilmesi üzerinde iki yıldan uzun bir süre çalışmış. Tutkulu ve güzel kalpli bir ekiple beraber seçkin barmenler, farklı bileşimleri defalarca deneyip test etmişler. Sonuç olarak ortaya yüksek kaliteli sanatsal ruhlara öncülük eden kokteyllerden oluşan bir seri ortaya çıkmış.

* Hedefleriniz neler?

Avantgarde Spirits markamızın 13 çeşitten oluşan kokteyl kreasyonu dünya genelinde lüks otellerde ve restaurantlarda yer almaktadır. “Bohemian Drinks Since 1860” felsefesiyle en kısa zamanda bu kokteyl serisini ülkemize getirerek yerel pazarda da bu benzersiz lezzetleri sunmayı hedefliyoruz. Çok yakında sektör bizi konuşacak.

* İddialısınız...

İddia değil real. Markamızın kalitesi uluslararası tescilli. Yerel pazara da bizimle birlikte girmiş oldu.

* Yeni markalar eklenecek mi?

İçki sektöründe markamız kesinlikle sadece Avantgarde Spirits olacak. Geniş bir ürün yelpazesine sahip olmamız müşterilerimize çeşitli seçenekler sunmamıza olanak tanıyor. Premium serimizde, bourbon sonrasında eklenecek ürünlerin AR-GE çalışmaları devam ediyor.

TOHUM KOLEKSİYONUM VAR

* İş hayatınız dışında ilgilendiğiniz başka alanlar var mı?

Tarım ve çiftçiliğe olan merakım doğrultusunda Anadolu’nun farklı yerlerinden topladığım bir tohum koleksiyonum var. Her bir tohumu sürdürülebilir kılmak için elimden geleni yapıyorum. Bu koleksiyon hem doğayla olan bağımı güçlendiriyor hem de gelecekteki tarımsal çeşitliliğe katkıda bulunmamı sağlayacak.