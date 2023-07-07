Perihan Savaş da estetik var mı? İşte o açıklama...

Ünlülerin cilt uzmanı olarak bilinen Çiğdem Akman, ödüle doymuyor.

Kıbrıs’ta düzenlenen ödül töreninde Akman'ın firması 'Medikal Estetik Dalında En İyi Klinik' seçildi.

Usta oyuncu Perihan Savaş’a da danışmanlık yapan Akman, "Son zamanlarda herkes Perihan Davaş’ın estetik yaptığını konuşuyor. Hiç bir estetik yapmadık doğal işlemler uyguluyoruz” açıklamasını yaptı.