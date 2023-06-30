Pahalı yerlere gitmesinler

Sahne önceki gazetecilerin sorularını yanıtlayan Arar "Bayram şekeri gibiyim bugün. Pembe rengi genelde kullanmıyorum ama kendi kendime benim neden pembe renkli kıyafetim yok dedim ve bu elbiseyi giymeye karar verdim. Bayram sabahlarını ailemle geçirmeyi tercih ediyorum. Özel günlerde çalışıyoruz sürekli ama bundan şikayetçi olmuyorum." dedi.

Ünlü şarkıcı son günlerde gündemi meşgul eden mekanların pahallılığı ile ilgili gelen sorulara "Gitmesinler pahallı yerlere, açıkcası bana gereksiz geliyor, ne gereği var, o kadar kalabalığın içine girip o sıcakta lahmacun neden yer bir insan! Sıcakta lahmacun mu yenir ya! Salata yesinler, su içsinler. Lahmacun da lahmacun. Ne kadar önemli oldu ya bu lahmacun!" diyerek tepkisini dile getirdi.

Sözlerine devam eden şarkıcı "Ben uygun yerlere gidiyorum. Gidip lahmacuna o kadar para veremem kusura bakmasınlar." dedi.

Son yıllarda yemek servis edilirken yapılan sunumdan da dert yanan şarkıcı "Benim mutfağım iyidir, güzel de yemek yaparım ama ben şovumu yemeğimin tadına yansıtırım." dedi.

Geçtiğimiz günlerde Yavuz Bingöl'ün Urfa'ya 'Şanlı' unvanının verilişinin 39. Yıldönümü etkinliklerinde alanda çok az izleyicinin olması sebebiyle konsere çıkmamasıyla ilgili düşünceleri sorulan Funda Arar "Evet, haberi gördüm ama neden olduğunu bilemedim. Kendi bileceği bir şey. Benim başıma böyle bir şey gelmedi. Kendi tercihidir. İnsanı enerji olarak düşüren bir durum. Yavuz'da kendine göre…. Bilemedim kem küm ediyorum burada." dedi.