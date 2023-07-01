Miray Daner ile sevgilisinin teknede romantik anları!

Milliyet'ten Umut Ünver'in haberine göre; İşletmeci Oğulcan Engin (32), Ezgi Eyüboğlu'ndan ayrıldıktan kısa süre sonra gönlünü kendisinden sekiz yaş küçük oyuncu Miray Daner'e (23) kaptırmıştı. Miray Daner ile Oğulcan Engin, gözlerden uzak yaşadıkları yaklaşık iki yıllık ilişkilerini noktaladı. Ayrılık sebebinin Engin'in, İlayda Alişan ile yakınlaşması olduğu iddia edildi.



OĞULCAN ENGİN'İ ÇABUK UNUTTU

Miray Daner, tüm bunların ardından yeni bir aşka yelken açtı. Bodrum Göltürkbükü’ndeki Atılay balıkta aşka gelen çift, kalabalık masaya rağmen defalarca öpüşerek birlikteliklerini duyurdu.



Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun oğlu Ata Caner Çerçioğlu ile Bodrum'da ilk kez dudak dudağa görüntülenen Miray Daner, tatil yapmaya devam ediyor. Önceki gün Türkbükü’nde demirli teknelerinde görüntülenen aşıklar, oturdukları yerden kalkmadı.

SAATLERCE SEVGİLİSİNİN GÖĞSÜNDE YATTI

Güzel oyuncu, sevgilisine ait teknenin güvertesinde akşama kadar oturdu. Sevgilisinin göğsüne yatan Daner, günü böyle tamamladı. Sevgilisi teknenin arka kısmına çıkarak boy gösterse de, oyuncu oturduğu yerden kalkmadı.