Metin Yıldız'dan fındık esprisi

Metin Yıldız'dan fındık esprisi

Oyuncu Metin Yıldız ve eşi Ceylan Yılmaz'la Nişantaşı City's'de görüntülendi.


Karadeniz'de fındık topladığını belirten oyuncu, "Fındık zamanı aileleri ve gurbettekileri bir araya gelmesi için manası var. Onun dışında eziyet" dedi.

 

Karadenizli sanatçıların fındık toplayan Yıldız, "Bizim orada sanatçı, savcı ya da hakim ne olursa ol herkes fındık topluyor" açıklamasını yaptı.

 

Gülşen'in fındık toplamasıyla ilgili oyuncu, "Gülşen'i gördüm. Fotoğrafını çektirmiş ve gitmiş gibi... Çokta fındık toplamış gibi değil. Şaka yapıyorum toplamıştır. Statü yok, topluyorsun" diye konuştu.


Babalıkla ilgili Yıldız, "Harika..." dedi.

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