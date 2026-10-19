Metin Özülkü: Şarkı yaparken çok kavga ediyoruz!

Türk pop müziğinin sevilen çifti Eda ve Metin Özülkü, Cansu Kurtçu’nun sunduğu “Cansu İle Birlikte” programına konuk oldu. Müzik yolculuklarından evliliklerine ve yeni projelerine kadar birçok konuda samimi açıklamalarda bulunan çift, esprili diyaloglarıyla keyifli anlar yaşattı.



ŞU AN HAYATIMIN HUZUR KISMINDAYIM

Uzun yıllardır süren evliliklerini bir inşaatın tamamlanmasına benzeten Metin Özülkü, “Şu an hayatımın huzur kısmındayım. İnşaat bitti, kabası bitti” sözleriyle dikkat çekti. Eda Özülkü ise eşinin bu romantik anlatımına esprili bir yorumla karşılık verdi.

600 ŞARKILIK MÜZİK YOLCULUĞU

Bugüne kadar yaklaşık 600 şarkıya imza attıklarını belirten Metin Özülkü, müziğin mutfağında üretmeyi tercih ettiklerini söyledi. Birlikte şarkı yaparken zaman zaman tartıştıklarını da esprili bir dille anlatan sanatçı, sahne çalışmalarının artık kendileri için daha keyifli olduğunu ifade etti. Eda Özülkü, kendi adını taşıyan çok sesli bir pop korosu kurmak için çalışmalara başladığını açıkladı. Yoğun başvuru aldıklarını belirten sanatçı, seçmelerin devam ettiğini ve projeyi hayata geçirmek için heyecan duyduğunu söyledi.

METİN ÖZÜLKÜ’DEN SANAT DÜNYASINA MESAJ

Sanatçıların topluma örnek olması gerektiğini vurgulayan Metin Özülkü, kişisel çıkarlardan vazgeçebilmenin ve toplumu geliştirecek eserler üretmenin önemine dikkat çekti. Müzik kariyerinin 50’nci yılı için hazırladığı albüm projesinden de bahseden Özülkü, şarkılarını seslendiren oyuncuların stüdyo disiplininden övgüyle söz etti. Oyuncuların şarkılara hazırlanarak geldiğini belirten sanatçı, projeden büyük heyecan duyduğunu dile getirdi. Eda ve Metin Özülkü’nün samimi açıklamaları ve kahkaha dolu sohbetleriyle renklenen program, izleyicilere müzik ve aşk dolu anlar yaşattı.