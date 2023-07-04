Merve Oflaz'ın zor anları! Ne yaptıysa başarılı olamadı

Hürriyet'ten Deniz Boy'un haberine göre; Merve Oflaz, tatil sezonunu açtı. Bu yaz döneminin büyük bir kısmını Çeşme’de geçirmeyi planlayan Merve Oflaz, tatilini köpeği Kızım ile birlikte yapıyor.

Önceki gün The Beach Of Momo’da objektiflere takılan Oflaz, denizde köpeğiyle birlikte serinlemek istedi ancak bunu bir türlü başaramadı.

DENİZ YERİNE DUŞA SOKTU

Suya girmek istemeyen Kızım’ı dakikalarca ikna etmeye çalışan güzel oyuncu, en sonunda onu plajda bırakıp tek başına denize girdi. Köpeğinin bakışlarına dayanamayan Oflaz, sudan çıkıp bir kez daha onu denize sokmaya çalıştı ancak yine başarılı olamadı. En sonunda can dostunu plajda gezdiren ünlü oyuncu, deniz yerine duş aldırdı.