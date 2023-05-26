Merve Dizdar Cannes Film Festivali'nde giydiği elbisesinin eleştirilmesine açıklık getirdi

Merve Dizdar, 76'ncı Cannes Film Festivali'ndeki kıyafetinin eleştirilmesine, "Bayılırım rüküşlüğe... Benim adıma bu kadar üzülmeyin" dedi

Milliyet'ten Umut Ünver'in haberine göre; Merve Dizdar, 76'ncı Cannes Film Festivali dönüşü Levent'te objektiflere takıldı. Yönetmen Nuri Bilge Ceylan'ın 'Kuru Otlar Üstüne' filminin gösterimi nedeniyle katıldığı etkinlik için oyuncu, "Çok güzel geçti. Nuri Bilge Ceylan zaten çok özel bir yönetmen. Her yaptığı işte başarısını kanıtlamış. Biz de onun sayesinde böyle bir şey gördük" şeklinde konuştu.

Elbisesine gelen kötü yorumlara yanıt veren Dizdar, "Bence çok güzel bir kıyafet. Olumsuz yorumlarla mutsuz olmam. 'Niye bunu giydiniz?' diye, kimseye laf etmem. 'İğrenç', 'Rezil' ve 'Berbat' gibi eleştiriler geldi. Bayılırım rüküşlüğe... Aşırı üzülmüşsünüz, üzülmeyin. Ben çok mutluyum. Benim adıma bu kadar üzülmeyin. Ben iyiyim, keyfim yerinde" ifadelerini kullandı.

 

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Merve Dizdar

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