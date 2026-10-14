Meme kanserinde erken tanıya dikkat çekmek için kürek çektiler

Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ve Küçükçekmece Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen “Meme Kanserine Karşı Kürek Çekiyoruz” etkinliğinde, meme kanserinde erken tanının önemine dikkat çekildi. Milli atlet Sema Aydemir’in de katıldığı etkinlikte, meme kanserini atlatan sunucu Nursel Ergin tedavi sürecindeki deneyimlerini paylaşırken, uzman hekimler düzenli kontrollerin ve erken tanının hayat kurtarıcı önemini vurguladı.



Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ve Küçükçekmece Belediyesi iş birliğiyle, 1-31 Ekim Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında “Meme Kanserine Karşı Kürek Çekiyoruz” etkinliği Galatasaray Küçükçekmece Kürek Tesisleri düzenlendi. Etkinlikte, meme kanserinde erken tanının önemine dikkat çekmek ve toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla sporcular kürek çekti. Etkinliğe Küçükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı İlyas Dikici, Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Genel Müdürü

Serap Kilerci Ulusal, uzman hekimler, sporcular, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.



NURSEL ERGİN: HER GÜN YENİ BİR BAŞLANGIÇ

Meme kanserini atlatan sunucu ve televizyon programcısı Nursel Ergin ise tedavi sürecinde yaşadıklarını ve hastalıkla mücadelesinde kendisine nasıl motivasyon sağladığını anlattı. Hastalığın kendisine sağlığın ve öz bakımın önemini yeniden hatırlattığını dile getiren Ergin, "Kendine iyi bak" deriz ya, ben bu sözün anlamını bu süreçte çok derinden yaşadım. Kendime her zamankinden daha çok değer verdim. En güzel çorbaları kendime pişirdim. Halim olmasa da yataktan kalktım ve yürüdüm. Her gün yeni bir gün, her gün yeni bir başlangıç dedim” ifadelerini kullandı. Tedavi sürecinde psikolojik dayanıklılığını korumaya çalıştığını ve doktorlarının önerdiği hareketleri düzenli yaptığını anlatan Ergin, şunları kaydetti: “Ben kanser olduğumda kıştı, güneş yoktu. Ama güneşin orada olduğunu biliyordum. Her gün yeniden doğuyorsa ben de yeniden doğabilirim diyerek kendimi psikolojik olarak hazırladım. Hastalığa yakalanınca insan kendinden vazgeçmemeli. Ben ağrılarıma rağmen, doktorlarımın verdiği egzersizleri yapmaya ve yürümeye devam ettim. Kendime iyi bakmayı öğrendim”



SEMA AYDEMİR: ÖNCE BEN İYİ OLACAĞIM

Etkinlikte konuşmacı olarak yer alan milli atlet Sema Aydemir, kadınlara düzenli sağlık kontrollerini ihmal etmemeleri çağrısında bulundu. Spor hayatındaki mücadeleci kimliğine rağmen geçmişte kendi sağlığını yeterince önemsemediğini

anlatan Aydemir, yaşadığı sakatlıklar ve sağlık sorunlarının ardından bu yaklaşımını değiştirdiğini belirtti.

Aydemir, “Bir şeyler başımıza gelmeden önce yapmamız gereken, düzenli kontrollerimizi yaptırmak. Erken teşhis can kurtarır. Ben ‘Survivor ruhuyla’ yaşayan, kendime çok dikkat eden biri değildim. Zamanla yaşadığım sakatlıklar ve hastalıklar bana sağlığımın ne kadar önemli olduğunu gösterdi. Sonra "Önce ben iyi olacağım, sonra herkesi mutlu edeceğim" dedim. Artık bütün kontrollerimi düzenli yaptırıyorum" diye konuştu.



KADINLAR KENDİLERİNİ ERTELEMEMELİ

Etkinlikte konuşan Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Genel Müdürü Serap Kilerci Ulusal, kadınların günlük yaşamın yoğunluğu içinde kendi sağlıklarını ihmal etmemesi gerektiğini belirtti. Meme kanserine karşı farkındalığın bireyin kendisine zaman ayırmasıyla başladığını vurgulayan Ulusal, “Kendimiz için ayıracağımız çok kısa bir zaman dilimi, erken teşhis için oldukça kıymetli. Her kadının ayda bir kez kendisine ayıracağı beş dakika, meme sağlığı konusunda önemli bir farkındalık

oluşturacaktır. Kadınların her yere yetişip kendilerine geç kaldığı bir dünyada, kendilerine zaman ayırmalarını ve sağlık kontrollerini ihmal etmemelerini istiyoruz” ifadelerini kullandı.



“ERKEN TEŞHİS HAYAT KURTARIR”

Küçükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı İlyas Dikici de etkinliği sporun birleştirici gücüyle toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla düzenlediklerini söyledi. Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ile gerçekleştirilen iş birliğinin önemine değinen Dikici, “Erken teşhis hayat kurtarır diyoruz ve bunu sürekli insanlara hatırlatıyoruz. Biruni Üniversitesi ile

gerçekleştirdiğimiz bu kıymetli iş birliği bizim için çok önemli. Bölgemizde yaşayan kadınlarımızın meme kanseri konusunda bilinçlenmelerini ve bu mücadelede yanlarında olduğumuzu bilmelerini istiyoruz” dedi.



“MEME KANSERİNDE ERKEN TANI TEDAVİ BAŞARISINI ARTIRIYOR”

Etkinlik kapsamında düzenlenen farkındalık söyleşisinde konuşan Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Mehmet Alper Öztürk, meme kanserinin kadınlarda en sık görülen kanser türlerinden biri olduğunu belirtti. Kadınların yaşam boyu meme kanserine yakalanma riskinin yaklaşık sekizde bir olduğunu ifade eden Öztürk, erken tanının tedavi seçenekleri ve başarı oranları açısından büyük önem taşıdığını söyledi. Doç. Dr. Öztürk, “Meme kanseri erken dönemde yakalandığında tedavi başarısı oldukça yüksektir. Bu nedenle kadınlarımıza 40 yaşından itibaren mamografi başta olmak üzere hekimlerinin önerdiği tarama ve kontrolleri yaptırmalarını öneriyoruz. Amacımız hastalığı mümkün olan en erken dönemde

tespit etmek” dedi.

Meme kanseri riskini etkileyen faktörlere de değinen Öztürk, obezite, hareketsiz yaşam ve bazı hormonal etkenlerin risk üzerinde etkili olabileceğini belirtti. Emzirmenin meme kanseri riskini azaltıcı etkisine dikkat çeken Öztürk, düzenli fiziksel aktivitenin ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarının önemini vurguladı.

Öztürk, “Obezite arttıkça vücuttaki yağ dokusu ve buna bağlı hormonal etkiler de artabiliyor. Spor yaparak vücuttaki yağ miktarını azaltmak, meme kanseri riskini etkileyen faktörlerin kontrolüne katkı sağlıyor. Bugün burada kürek çekerek hem sporun önemini hatırlatıyor hem de meme kanseri farkındalığına dikkat çekiyoruz” ifadelerini kullandı.

MEMEDEKİ DEĞİŞİKLİKLER İHMAL EDİLMEMELİ

Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Selman Emiroğlu ise meme kanserinin erken evrelerde herhangi bir belirti vermeden gelişebileceğine dikkati çekti. Tarama programlarının hastalığın erken dönemde tespit edilmesini sağladığını belirten Emiroğlu, kadınların meme dokularındaki değişiklikleri tanımalarının önemli olduğunu ifade etti.

Doç. Dr. Emiroğlu, Meme kanserinin en sık belirtilerinden biri ele gelen kitledir. Bunun dışında meme ucundan kanlı akıntı gelmesi, memede sonradan ortaya çıkan büyüme, ciltte çekilme veya renk değişikliği de hastalığın belirtileri arasında yer alabilir. Böyle bir değişiklik fark edildiğinde mutlaka hekime başvurulması gerekiyor” dedi. Bazı kadınların tanı ve tedavi sürecinden korktukları için doktora başvurmayı geciktirebildiğini anlatan Emiroğlu, “Hastalar bazen kemoterapi almaktan ya da memelerini kaybetmekten korktukları için hekime gitmekten çekiniyor. Oysa meme kanseri tedavi edilebilen bir hastalık. Önemli olan korkmadan, zaman kaybetmeden doktora başvurmak. Kadınların kendi memelerini tanımaları, değişiklikleri fark etmeleri ve düzenli taramalarını yaptırmaları gerekiyor” değerlendirmesinde bulundu.

FARKINDALIK ÇALIŞMALARI DAHA GENİŞ KİTLELERE ULAŞMALI

Söyleşinin moderatörlüğünü üstlenen Selda Hasret Arslan da erken tanı konusunda toplumsal bilincin artırılmasının önemine değindi. Yıllardır sağlık alanında çok sayıda hekimle program gerçekleştirdiğini belirten Arslan, “Hekimlerimizden öğrendiğim en önemli konulardan biri erken tanının önemi oldu. Erken tanı sayesinde birçok hastalık artık daha etkili şekilde tedavi edilebiliyor. Meme kanseri de bunlardan biri. Bu nedenle farkındalık çalışmalarının yalnızca belirli kurumlarla sınırlı kalmaması, sosyal sorumluluk projeleriyle kadınlara ve genç kızlara ulaşması son derece önemli” dedi. Etkinlik, meme kanserinde erken tanıya dikkat çekmek amacıyla kürek çeken sporculara ve farkındalık söyleşisine katkı sunan katılımcılara plaket takdim edilmesi ve toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.