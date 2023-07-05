Meksikalı milyarder Ricardo Salinas Pliego Bodrum'a geldi! Verdiği bahşiş şok etti!

Meksikalı milyarder Ricardo Salinas Pliego, ailesi ve dostlarıyla tatil yaptığı Lady Moura isimli lüks yatını Bodrum’a demirledi. Yaklaşık 125 milyon dolar’lık teknesinde ailesiyle kahvaltı yapan Pliego, daha sonra helikopterle yattan ayrıldı.

Milliyet'ten Umut Ünver'in haberine göre; Meksika’nın en zengin üçüncü kişisi Ricardo Salinas Pliego, Lady Moura isimli lüks teknesiyle Bodrum’da görüntülendi. İş insanı, 105 metre uzunluğunda ve 18.5 metre genişliğindeki mega yatını, Yalıkavak açıklarında demirledi.


HELİKOPTERLE AYRILDI

Yaklaşık 125 milyon dolar’lık yatında ailesiyle kahvaltı yapan Pliego, daha sonra helikopterle ayrıldı. Deniz aracının etrafında iş insanının korumalarının sürekli devriye atarak, tedbiri elden bırakmadığı görüldü.


50 BİN TL BAHŞİŞ BIRAKTI

Pliego, akşam saatlerinde ise ailesi ve arkadaşlarından oluşan 30 kişilik grupla, Gümüşlük’teki Mimoza isimli balıkçıya gitti. 500 bin TL'ye yakın hesap ödeyen iş insanının, 50 bin TL de bahşiş bıraktığı öğrenildi.

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Ricardo Salinas Pliego

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