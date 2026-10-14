İsmail Ege Şaşmaz Almanya'ya taşındığı iddialarına cevap verdi

Şu sıralar Ölüm Bizi Ayırana Dek dizisiyle ekranlara gelmeye hazırlanan İsmail Ege Şaşmaz, Galataport İstanbul'da görüntülendi.



Oyuncu, mağazaları dolaşarak, sezonluk alışveriş yaptı.

Hayranlarının ilgisiyle karşılaşan Şaşmaz, hatıra fotoğraflarını geri çevirmedi.

Oyuncu, "Bir süredir Almanya'dan paylaşımlar yapıyordunuz. Ailece oraya mı taşındınız?" sorusuna, "Hayır, Almanya'ya taşınmadım. Kızım Azra'nın tedavisi için iki ay kadar oradaydık. Ara ara gidip geleceğiz gibi duruyor" yanıtını verdi.

Yeni projesi için çok heyecanlı olduğunu söyleyen Şaşmaz, muhabirlere teşekkür ederek alışverişine devam etti.