İflas etti ama yalıda oturmaya devam ediyor!

Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ, sosyetenin ünlü siması Ali Karacan'ın kira ödememek için yaptığı hileyi yazdı.

İşte Üstündağ'ın o yazısı...

Cemiyet dünyasının ünlü ismi Ali Karacan’ın yıllardır kira ödememek için her türlü hileye başvurduğunu öğrendim.

Edhem Dirvana’nın annesi Zeynep Dirvana’ya ait olan Kanlıca’daki Dirvana Yalısı’nda 23 yıldır oturan Ali Karacan, son 8 yıldır doğru düzgün kira ödemeyince ev sahibiyle mahkemelik olmuştu.

Zeynep Dirvana, Karacan’a tahliye davası açmış ama kazanmasına rağmen işadamı konutu boşaltmamış, “İflas ettim” demiş ve dosya İstinaf Mahkemesi’ne taşınmıştı.



İstinaf Mahkemesi’nin kararı henüz açıklanmadı ama bu süreç devam ederken Ali Karacan yine kirasını ödememeye başlamış.

Haberler üzerine Zeynep Dirvana’yı aradım ve deyim yerindeyse bir dokunup bin ah işittim.

Zeynep Hanım, neler anlattı neler! Ali Karacan, dillere destan partilerine ev sahipliği yapan yalıdan çıkmamak için bir sürü ‘alicengiz oyunu’ çevirmiş.

TEBLİGAT ULAŞMASIN DİYE KAPI NUMARASINI DEĞİŞTİRMİŞ

78 yaşında olduğunu söyleyen Zeynep Dirvana, Karacan yüzünden kanser olduğunu dile getirdikten sonra şunları anlattı:

“Mahkemeyi kazanınca 7 tane kurban kesmiştim. Adak adadım, evden çıkınca 7 tane daha keseceğim. 8 yıldır doğru düzgün kira ödemiyor; kendini haklı göstermek için de ‘İflas ettim’ diye beyan ediyor. İflas eden adam, yalıda mı oturur? Mahkeme tahliye için tebligat üstüne tebligat gönderiyor ama tebligatların hiçbiri ulaşmıyor. Sonradan anladık ki, evin kapı numarasını değiştirmiş!

Konutun gerçek kapı numarası 58, ama Karacan üzerine 62 yazdırmış. Postacı geliyor, adresi bulamıyor, tebligat geri dönüyor. Zaten evde çalışanları oturuyor gibi göstermiş. Kendi gerçek ikameti Ümraniye’de görünüyor.”

Zeynep Hanım haklı olarak çok öfkeliydi; ortada mahkeme emri var ama karşısındaki hiçbir kural tanımadığı için eli kolu bağlı, kiracısının çıkmasını bekliyor.

Gel de çık işin içinden..