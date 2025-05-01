İdil Özbek ve Metehan Yondemir dünyaevine girdi

İdil Özbek ve Metehan Yondemir, hayatlarını birleştirdikleri görkemli bir düğünle mutluluğa "evet" dedi. Çiftin dillere destan düğünü, İstanbul’un en zarif mekanlarından Sait Halim Paşa Yalısı’nda gerçekleşti.

Gelin İdil Özbek, Arçelik’in satış ve pazarlama departmanında kariyerine devam ederken, damat Metehan Yondemir ise aile şirketi Marmara Malzemecilik’te satış ve pazarlama bölümünde görev alıyor.

Gelinlik ve damatlık tercihini şıklığıyla dikkat çeken Vakko Wedding’den yapan çift, sade ve zarif tarzlarıyla davetlilerden tam not aldı.

(Osman Murşit Özbek-Şule Özbek- İdil Özbek Yondemir-Metehan Yondemir- Hatice Yondemir- Murat Yondemir)

Düğün sonrası balayı için egzotik bir rota tercih eden İdil Özbek ve Metehan Yondemir, Endonezya'nın gözde tatil adası Bali’de romantik bir tatil yapacak.