Gökçe Bahadır'ın tatil yaptığı yere çok şaşıracaksınız!

Milliyet'ten Umut Ünver'in haberine göre; Gökçe Bahadır ile müzisyen eşi Emir Ersoy, Bodrum'da görüntülendi. Kızılağaç Mevkii'nde kiraladıkları mütevazı kulübede objektiflere takılan ikili, doğayla baş başa kafalarını dinleyip, organik besleniyor.

KAHVALTIDA GÖRÜNTÜLENDİLER

Deniz manzarası yerine tabiatı seçen ikili, erken saatlerde kahvaltı yaparken görüntülendi. Kendi yetiştirdikleri biberleri toplayıp organik beslenen çift, kaldıkları bölgede köylülerin gözdesi oldu.



KALDIKLARI BÖLGEDE SON EV

Çift ile yakından ilgilendikleri öğrenilen köylülerin, çiftin kapasını sürekli çaldığı görüldü. Kaldıkları bölgede en son ev olduğu görülen çiftin ise durumdan memnuniyeti objektiflere böyle yansıdı.