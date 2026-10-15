Feyyaz Uçar: Öğrenmenin yaşı yok

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) bünyesinde, 60 yaş ve üzerindeki bireylerin yaşam boyu öğrenme süreçlerine katılımını desteklemek amacıyla hayata geçirilen 60+ Tazelenme Üniversitesinde dersler yoğun katılımla devam ediyor.



Derslere katılanlar arasında Türk futbolunun ve Beşiktaş’ın efsanevi futbolcusu Feyyaz Uçar da yer alıyor. T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile Dokuz Eylül Üniversitesi iş birliğinde hayata geçirilen programla, 60 yaş ve üzerindeki bireylerin bilgi birikimlerini artırmaları, sosyal yaşama aktif katılımları ve yaşam boyu öğrenme süreçlerini sürdürmeleri amaçlanıyor. Bu yıl kayıt yaptıran 57 öğrenci arasında Türk Millî Takımı'nın ve Beşiktaş’ın efsanevi futbolcusu Feyyaz Uçar da yer aldı. Üniversite sıralarına yeniden dönmenin kendisine iyi geldiğini belirten Feyyaz Uçar, öğrenmenin yaşı olmadığına dikkat çekerek, “Biraz tabii geçmişe döndük. Okulu bıraktıktan sonra uzun bir zaman oldu ancak hakikaten özlemişim. Bir şeyler öğrenmek hakikaten çok keyifli, ilerleyen haftalarda mutlaka çok daha farklı, çok daha faydalı şeyler öğreneceğim. Bana göre öğrenmenin yaşı yok, bu ortamda olmak da çok iyi geldi. Böyle olacağını, böyle devam edeceğini düşünüyorum.” dedi.