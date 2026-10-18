Ferhat Göçer: Kardeşlik ilişkilerimizi hiçbir şey bozamaz

Ferhat Göçer, Azerbaycan'da sahne aldı. Sanatçı, başkent Bakü'de izleyici karşısına çıktı.

Göçer, İlham Aliyev Sarayı'nda verdiği konserde binlerce kişiye unutulmaz anlar yaşattı.

Günler öncesinden sold-out olan konserinde sanatçı, fenomen şarkılarını söyledi.

18 Ekim Azerbaycan Bağımsızlık Günü'nü kutlayan Göçer, dakikalarca ayakta alkışlandı.



Konser öncesi önemli mesajlar veren sanatçı, "Bütün Türk halkının derin sevgi ve selamlarını getirdim" dedi. Bir millet, iki devlet ve bayrak kardeşliğini vurgulayan Göçer, dünyada hiçbir ülkeye nasip olmayan kadim kardeşlik bağlarına sahip iki devlet olduklarını, bu bağın sonsuza dek varolmasına hiçbir şeyin engel olamayacağını, gerek halkların gerek devlet büyüklerinin bu bilinçle, aksi tüm fitnelere müsade etmeden el ele gönül gönüle yürümeye devam edeceğini söyledi.

Sanatçı, "Köklü kardeşlik ilişkilerimizi hiçbir şey bozamaz" diye konuştu.